الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري وشامل في استشهاد فتاة فلسطينية

نيويورك-سانا

طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري وشامل في استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “شعرت بالفزع من مقتل الفتاة الفلسطينية فلة المسالمة (15) عاماً على يد القوات الإسرائيلية خلال مداهمة بالقرب من رام الله، وهذا يتطلب إجراء تحقيق فوري وشامل في وفاتها”.

وكانت المسالمة استشهدت أمس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال واتخاذ إجراءات تجبرها على وقف تصعيدها الدموى ضد الشعب الفلسطيني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency