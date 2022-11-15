إيرواني: الكيان الصهيوني هو العقبة الرئيسية أمام شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل

طهران-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق هدف “شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل”.

ونقلت وكالة فارس عن إيرواني قوله في كلمة اليوم أمام الاجتماع الثالث لمؤتمر الشرق الأوسط الخالي من أسلحة الدمار الشامل: إن إيران تواصل سياستها المتعلقة بالتدمير الكامل والنهائي لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الاقتراح الرسمي بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وأضاف إيرواني: إن إثارة قضايا غير مهنية وكاذبة حول المسائل النووية المتعلقة بإيران، لن تساعد فقط أولئك الذين يطلقون هذه المزاعم، بل ستحول الانتباه أيضا عن التهديد الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط الخالي من أسلحة الدمار الشامل ألا وهو الكيان الصهيوني.

وأعرب إيرواني عن استياء إيران الشديد من الفشلين المتتاليين لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عامي 2015 و2022، وكذلك فشل مؤتمر المراجعة الرابع لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في 2018، مشدداً على أن هذه الإخفاقات تظهر أن عملية إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط التي كان من الممكن أن تدعمها هذه المؤتمرات لم يتم تعزيزها.

وطالب إيرواني بإرغام الكيان الصهيوني على الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية “كعضو غير نووي”، وتاليا فرض عمليات تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجميع أنشطته النووية.

وذكر المندوب الإيراني بمواقف واشنطن غير البناءة بالنسبة للاتفاق النووي وانسحابها منه عام 2018، وإعادة فرض الحظر غير القانوني على إيران، إضافة إلى إحجام الإدارة الأميركية الحالية عن العودة إلى الاتفاق.

ويعتبر اجتماع اليوم هو الاجتماع السنوي الثالث لمؤتمر الشرق الأوسط الخالي من أسلحة الدمار الشامل، الذي يعقد كل عام لمدة أسبوع، والغرض منه إبرام معاهدة لإنشاء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل.

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