رئيسي: الاضطرابات الأخيرة تكشف عن مساعي العدو لإثارة الفتن

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها إيران تكشف عن مساعي العدو لإثارة الفتن والاضطرابات فيها.

وقال رئيسي في كلمة له اليوم: “إن العدو أفسد وخرب الكثير من المجتمعات بذريعة تحقيق الحرية والاهتمام بحقوق الإنسان”، مشدداً على أن “نظام الهيمنة طرد من إيران ولن يسمح الشعب الإيراني لهذا النظام بإعادة سيطرته على البلاد ومصيرها”.

وأشار رئيسي إلى أن هذا النظام يلجأ إلى استخدام الإمبراطوريات الإعلامية والتكنولوجيا لوضع عقبات أمام يقظة الشعب ووعيه، ولكن الشعوب مستمرة في مواجهته والتصدي لمؤامراته.

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