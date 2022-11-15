بيسكوف: موسكو تعارض بشكل قاطع القرار الخاص بدفع تعويضات لأوكرانيا

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا تعارض بشكل قاطع القرار الخاص بدفع تعويضات لأوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو ستتعامل معه كوثيقة غير ملزمة قانوناً.

ونقلت سبوتنيك عن بيسكوف قوله اليوم للصحفيين رداً على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن: “هذا القرار غير ملزم قانونا هكذا سنتعامل معه… ونحن ضده بشكل قاطع”، معتبراً أنه “ليس إلا محاولة للسرقة باستخدام منصة الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن منظمي هذه العملية يحاولون إكمال سرقة احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تم حظرها بشكل غير قانوني تماما، ويتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه السرقة باستخدام منبر الأمم المتحدة.

وشدد بيسكوف على أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها لإعادة الأصول المصادرة، وقال: “لا شك أن روسيا ستفعل كل ما في وسعها… وعلى الرغم من الانتهاك المطلق في الأشهر الستة الماضية لجميع أسس وقواعد الملكية الخاصة والقانون الدولي، وما إلى ذلك فإن أساليب الاستيلاء هذه تسود بالتأكيد… وسنأخذ كل هذا في الاعتبار عند تحديد خطواتنا التالية”.

وبشأن امتناع حلفاء روسيا عن التصويت على مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن تعويضات أوكرانيا قال بيسكوف: إن “هذه دول ذات سيادة وروسيا تتابع عن كثب موقفها الذي تتخذه بشأن قضايا معينة”.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية أمس مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بكييف نتيجة للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

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