وكالة الطاقة الدولية: الحظر الأوروبي للنفط الروسي سيؤدي إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين

باريس-سانا

أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم أن الحظر الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ قريباً على الصادرات المنقولة بحراً من النفط الخام، والمنتجات النفطية الروسية سيقود إلى حالة غير مسبوقة من عدم اليقين.

ونقلت رويترز عن الوكالة المعنية بمراقبة أسواق الطاقة ومقرها باريس قولها في تقريرها الشهري بشأن النفط: إن “الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام، والمنتجات النفطية الروسية، وحظر الخدمات البحرية، إضافة إلى قيام مجموعة السبع بفرض سقف لأسعار تلك المبيعات سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، وخاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد”.

واعتبرت الوكالة أن وضع سقف مقترح لأسعار النفط يمكن أن يساعد في تخفيف التوترات، لكنه ما زال هناك عدد لا يحصى من مواطن الغموض والتحديات اللوجستية”، مؤكدة أن حالة عدم اليقين لم يسبق أن كانت بمثل هذا المستوى.

وكان الكرملين أكد في وقت سابق أنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق مقترح سقف الأسعار، فيما أكد ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن “فرض قيود على أسعار النفط الروسي سيدمر السوق”، مشيراً إلى أن المنتجين الآخرين للنفط لا يستجيبون بشكل إيجابي لهذه العبثية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency