بمشاركة سورية… افتتاح الدورة الأولى للكونغرس العالمي للإعلام في دولة الإمارات

أبوظبي-سانا

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم فعاليات الدورة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام تحت عنوان (صياغة مستقبل قطاع الإعلام)، وذلك برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الإماراتي، وبمشاركة الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا)، وعدد كبير من هيئات قطاع الإعلام من مختلف دول العالم.

وفي كلمة ألقاها بالنيابة عن الشيخ منصور أكد محمد جلال الريسي مدير وكالة أنباء الإمارات (وام) أن “انعقاد الكونغرس العالمي للإعلام يمثل منصة عالمية للنقاش والحوار والتعلم في مجالات الاعلام المتعددة، ويهدف إلى إيجاد آليات أمثل للتكوين المعرفي والتبادل الإخباري والتعاون الإعلامي وطرح الأفكار وإيجاد الحلول”.

وأشار الريسي إلى دور الإعلام في تشكيل الوعي وترسيخ المبادئ وتأسيس قيم التعاون والتشارك بين جميع دول العالم، لما فيه خير البشرية وازدهار المجتمعات.

وخلال فعاليات الكونغرس أطلقت وكالة أنباء الإمارات نظام (وام الإخباري) الرقمي المزود بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد على إدارة العمل الإعلامي بطرق برمجية مبتكرة تسهم في أتمتة منظومة العمل الإخباري، وتحقيق قيمة مضافة للشركاء من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.

وحضر سفير سورية لدى دولة الإمارات الدكتور غسان عباس افتتاح الدورة الأولى من الكونغرس التي تعقد على مدى ثلاثة أيام.

ويشارك في الكونغرس أكثر من 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين من مختلف القارات ويستقطب نحو 170 مؤسسة وشركة إعلامية بارزة على مستوى العالم تمثل 29 دولة حول العالم.

وتتضمن محاور الكونغرس موضوعات عدة تشمل الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع في القطاع الإعلامي، إضافة إلى مناقشة مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلام الاجتماعي والمؤثرين العالميين.

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