الذهب يرتفع في السوق المحلية 3 آلاف ليرة

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 3 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم السبت الماضي حيث كان قد سجل غرام الـ 21 سعر 250 ألف ليرة، وذلك مع ارتفاع الأونصة عالمياً بشكل كبير إلى 1781 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 253 ألف ليرة وسعر شراء 252500 ليرة بينما سجل الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 216857 ليرة وشراء 216357 ليرة.

وأوضحت الجمعية أن أي سعر للذهب غير السعر الصادر عنها هو سعر وهمي، داعية المواطنين إلى عدم الشراء إلا بالسعر الصادر عنها، ووزعت هواتف للشكاوى 0112248005- 0112230766 و991937718.

لؤي حسامو

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