ندوة فكرية حول حق الإعلامي في الحصول على المعلومات

دمشق-سانا

ركز المشاركون في الندوة الفكرية التي نظمت بعنوان “حق الحصول على المعلومات، وأثره على العمل الصحفي” وأقامها المركز الثقافي بأبو رمانة بالتعاون مع اتحاد الصحفيين على دور الإعلامي في ممارسة مهنته بشكل منهجي، وضرورة التعامل معه لتسهيل وصوله إلى المعلومة الصحفية الصحيحة.

وأشار المحامي الباحث نشأت الحاج في مداخلته إلى حق الإعلامي في الحصول على المعلومة التي تخدم مصلحة المجتمع، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية دون أن يتعرض إلى أي إشكال، وهذا ما قدمه له القانون إضافة إلى ضرورة تحليه بالنزاهة والقدرة على ممارسة دوره دون اقتراف أي خطأ مهني أو اجتماعي، ولا سيما أنه صاحب الحق في نشر ما يصل إليه.

بدوره أمين سر اتحاد الصحفيين يونس الخلف أشار إلى ضرورة حرية الصحافة والحصول على المعلومات دون عوائق تعرقل عمل الإعلامي، في حال كان الإعلامي حذراً في عدم ارتكاب أي مخالفة ضمن سياق ممارسته لمهنته وعمله، لافتاً إلى الضرر الذي يمكن أن يتحقق في حال عدم التعاون مع الصحفيين.

رئيسة المركز الثقافي بأبو رمانة رباب أحمد التي أدارت الندوة لفتت إلى وجود عدد من الإعلاميين الذين يقومون بدورهم بصدق، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين الإعلاميين وبين المؤسسات والمثقفين، لتكوين منظومة ثقافية تسعى إلى تقدم الوطن وتقوية منظوماته بكل أشكالها.

محمد خالد الخضر

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