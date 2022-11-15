مصرع 8 أشخاص إثر انهيار مقلع حجارة شمال شرق الهند

نيودلهي-سانا

لقي 8 أشخاص مصرعهم وفقد اربعة آخرون إثر انهيار مقلع حجارة في ولاية ميزورام شمال شرق الهند.

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية الهندية اليوم أن مقلعاً للحجارة انهار في منطقة هناهثيال بالولاية، أثناء وجود العديد من العمال فيه، ما أدى لمصرع 8 أشخاص معظمهم من ولاية بيهار الشرقية وفقدان 4 آخرين.

ولفتت الوكالة إلى أن فريقاً من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث هرع إلى موقع الحادث للقيام بأعمال الإغاثة والإنقاذ ولا تزال عمليات البحث عن مفقودين جارية.

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