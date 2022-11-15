15 تشرين الثاني 1920 – عقد أول اجتماع لعصبة الأمم في جنيف

دمشق-سانا
1889 – بداية النظام الجمهوري في البرازيل.
1920 – عقد أول اجتماع لعصبة الأمم في جنيف.
1939 – افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور.
1961 – بدء البث الرسمي لتلفزيون الكويت.
1969 – متظاهرون تتراوح أعدادهم بين 250000 و500000 يقومون بمظاهرة سلمية ضد حرب فيتنام في واشنطن العاصمة، وسميت المظاهرة “بالمسيرة ضد الموت”.
2000 – تأسيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
2002 – انتخاب هو جينتاو أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني، ويعتبر ذلك تمهيدا لاختياره رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.
2003 – تفجيرات في إسطنبول بتركيا أودت بحياة عدد كبير من الضحايا.
2012 – الحزب الشيوعي الصيني ينتخب شى جين بينغ أمينا عاما للحزب خلفا لهو جينتاو.
من مواليد هذا اليوم..
1498 – الملكة إليونورا هابسبورغ، ملكة البرتغال وفرنسا.
1862 – غرهارت هاوبتمان، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1912.
1889 – طه حسين، أديب وناقد ووزير مصري وملقب “بعميد الأدب العربي”.
1931 – مواي كيباكي، رئيس كينيا.
من وفيات هذا اليوم..
1916 – هنريك سينكيفيتش، كاتب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1905.
1959 – تشارلز ويلسون، عالم فيزياء إسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.
أعياد ومناسبات..
عيد الجمهورية في البرازيل.
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency