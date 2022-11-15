15 تشرين الثاني 1920 – عقد أول اجتماع لعصبة الأمم في جنيف

دمشق-سانا

1889 – بداية النظام الجمهوري في البرازيل.

1920 – عقد أول اجتماع لعصبة الأمم في جنيف.

1939 – افتتاح مقبرة توت عنخ آمون للجمهور.

1961 – بدء البث الرسمي لتلفزيون الكويت.

1969 – متظاهرون تتراوح أعدادهم بين 250000 و500000 يقومون بمظاهرة سلمية ضد حرب فيتنام في واشنطن العاصمة، وسميت المظاهرة “بالمسيرة ضد الموت”.

2000 – تأسيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

2002 – انتخاب هو جينتاو أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني، ويعتبر ذلك تمهيدا لاختياره رئيسا لجمهورية الصين الشعبية.

2003 – تفجيرات في إسطنبول بتركيا أودت بحياة عدد كبير من الضحايا.

2012 – الحزب الشيوعي الصيني ينتخب شى جين بينغ أمينا عاما للحزب خلفا لهو جينتاو.

من مواليد هذا اليوم..

1498 – الملكة إليونورا هابسبورغ، ملكة البرتغال وفرنسا.

1862 – غرهارت هاوبتمان، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1912.

1889 – طه حسين، أديب وناقد ووزير مصري وملقب “بعميد الأدب العربي”.

1931 – مواي كيباكي، رئيس كينيا.

من وفيات هذا اليوم..

1916 – هنريك سينكيفيتش، كاتب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1905.

1959 – تشارلز ويلسون، عالم فيزياء إسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.

أعياد ومناسبات..

عيد الجمهورية في البرازيل.

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