بمشاركة سورية.. افتتاح معرض هافانا الدولي بدورته الثامنة والثلاثين

هافانا-سانا

افتتح في العاصمة الكوبية معرض هافانا الدولي بدورته الثامنة والثلاثين بحضور الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ومشاركة 62 دولة بينها سورية.

وفي كلمة له في افتتاح المعرض أدان رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو الحصار غير القانوني الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، لافتاً إلى أن المشاركة الكبيرة والواسعة في معرض هافانا الدولي تؤكد رفض المجتمع الدولي لهذا الحصار، وثقة المستثمرين والشركات والبنوك المشاركة بقدرات كوبا التي ستنهض في وجه الصعوبات.

ويضم الجناح السوري في معرض هافانا عرضا عن الخارطة الاستثمارية الوطنية التي تتضمن سلة الفرص المتاحة في المحافظات السورية، إضافة إلى مقومات الاستثمار ومزاياه في سورية في ظل قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، وما يتضمنه هذا القانون من تسهيلات إجرائية وضمانات استثمارية وحقوق للمستثمر إضافة إلى الحوافز الجمركية والضريبية.

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