مجلس الاتحاد الروسي: قرار الجمعية العامة بشأن تعويضات كييف باطل قانونياً

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيف أن مبادرة الدول الغربية لإنشاء آلية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لجمع تعويضات من روسيا لصالح نظام كييف باطلة قانونياً ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة.

وقال كوساتشيف في تصريح لوكالة نوفوستي: “إن قرارات الجمعية العامة من حيث المبدأ ليس لها قوة ملزمة، ولكن عندما تتعارض من حيث محتواها مع ميثاق المنظمة الدولية والمعايير الأساسية للقانون الدولي فإن هذا يجعل هذه القرارات ليست مجرد قرارات تصريحية بل باطلة من الناحية القانونية”.

وفقا لـ كوساتشيف فإن هذا الإجراء يعد إضفاء للشرعية على الأفعال غير القانونية المتعمدة للتجميد والحجز للأصول الروسية ثم استخدامها لاحقاً، معتبراً أن أنصار العالم أحادي القطب أو الدول التي استسلمت تحت ضغطه لا يشكلون الأغلبية.

وكانت استؤنفت الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا اليوم، حيث نظرت في قرار مقترح بشأن آلية دفع التعويضات من قبل روسيا.

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