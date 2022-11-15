(حياة) ومحاكاة عقوق الأبناء للآباء بقالب درامي تراجيدي

حلب-سانا

برؤية مزجت ما بين الكلاسيكية والواقعية وبقالب درامي تراجيدي قدمت الجمعية العربية المتحدة للآداب والفنون العرض المسرحي (حياة)، من إخراج وتأليف أحمد كامل شنان، ومساعد مخرج ريم الخطيب، وذلك ضمن فعاليات مهرجان حلب المسرحي.

وعالج العرض المسرحي على مدة نصف ساعة من الزمن قضية (عقوق الأبناء للآباء).

وأوضح مخرج ومؤلف العمل أحمد كامل شنان أنه اعتمد رؤية إخراجية مزجت ما بين الكلاسيكية والواقعية، يشير إلى أهمية بر الوالدين، ويؤكد الفكرة الأساسية من النص ألا وهي عدم التوقف عن السعادة في الحياة وإن تخلى عن الإنسان أعز الأشخاص.

وجسدت الفنانة ياسمين حموي دور الممرضة التي وهبت عمرها لخدمة المسنين في دار السعادة، مبينة أهمية الإخلاص والتفاني في العمل.

وجسد الفنان أحمد دوبا دور الولد العاق الذي يتنكر لوالديه ويضعهما في دار للمسنين، لافتاً إلى أهمية الفن المسرحي لكونه يسهم في طرح قضايا مهمة لتغيير المجتمع.

وبينت الفنانة فتون جنيدية أنها جسدت دور المرأة المخلصة المحبة لرفيق عمرها الذي أصيب بالزهايمر، فضلاً عن دور الأم التي نال منها الاشتياق والحنين إلى ابنها الوحيد.

ولفت الفنان أحمد عرب إلى أنه جسد دور خيال الظل للرجل المسن الذي تخلى عنه ولده وتركه في دار المسنين، مشيراً إلى أن للفن المسرحي شغفاً كبيراً في قلبه.

أسماء خيرو

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