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جامعة دمشق تحدد مواعيد إجراء مقابلات فحص الأهلية واللياقة الصحية للناجحين بوظيفة معيد

2022-11-14

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق مواعيد إجراء فحص الأهلية واللياقة الصحية للناجحين من المتقدمين للتعيين بوظيفة معيد في الجامعة وفروعها.

وحددت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم مواعيد إجراء المقابلات في مبنى الجامعة يوم الأحد 27-11-2022 لكليات (العلوم الصحية والعلوم والسياحة والطب البشري وطب الأسنان والصيدلة) ويوم الإثنين للمعاهد العليا: (اللغات والليزر وتطبيقاته والتخطيط الإقليمي والبحوث والدراسات الزلزالية) و كليات (الهندسة الميكانيكية والكهربائية والآداب والحقوق والهندسة المعمارية والمعلوماتية والمدنية).

كما حددت الجامعة يوم الثلاثاء 29-11-2022 لكليات فروعها في (السويداء ودرعا والقنيطرة).

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال موقعها  الإلكتروني.

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