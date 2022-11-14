جامعة دمشق تحدد موعد بدء قبول طلبات الالتحاق بدرجات الماجستير

دمشق-سانا

حددت جامعة دمشق موعد قبول طلبات الالتحاق بدرجات ماجستير الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص (عام ومواز) في الكليات والمعاهد العليا التابعة لها عدا كليات (الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة المعمارية، والهندسة المعلوماتية، والتمريض، والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي للعام الدراسي 2022-2023).

وذكرت الجامعة في إعلان تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن تقديم الطلبات إلى مراكز المفاضلة المعتمدة اعتباراً من يوم الأحد 20-11-2022، ولغاية يوم الخميس 1-12-2022.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على الشروط المطلوبة وإجراءات التقدم من خلال موقعها الإلكتروني.

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