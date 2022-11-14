مهرجان اليسار المسرحي بدورته الرابعة يحتفي بأعمال الكاتب الكبير ممدوح عدوان

اللاذقية-سانا

بالعرض المسرحي “القناع” من إعداد وإخراج الدكتور محمد بصل انطلق مساء اليوم على خشبة دار الأسد للثقافة باللاذقية مهرجان اليسار المسرحي بدورته الرابعة.

المهرجان الذي تقيمه فرقة اليسار المسرحية بالتعاون مع مديريتي المسارح والموسيقا وثقافة اللاذقية، يحتفي بدورته الرابعة بأعمال الكاتب الكبير ممدوح عدوان ويمتد على خمسة أيام، يقدم خلالها عدداً من أبرز أعمال الراحل الكبير برؤى عدد من المخرجين السوريين والعرب.

ويتضمن المهرجان بالإضافة لعرض الافتتاح كلاً من مسرحية مرتديلا إخراج كمال قرحيلي ومسرحية كلب شارد إخراج نضال عديرة ومسرحية القبض على طريق الحادي إخراج مجد يونس أحمد ومسرحية الكلبة المعضوضة إخراج المخرج التونسي خالد بو زيد.

ويأتي المهرجان الذي يختار في كل دورة أعمال أحد الكتاب المسرحيين السوريين لتقديمها من خلال رؤية وقراءة مخرجين مخضرمين وشباب وفق مدير المهرجان نضال عديرة في إطار الجهود لتفعيل الحركة المسرحية وإيجاد الحافز أمام الشباب لإبراز مواهبهم عبر إتاحة فرصة الظهور الأول أمام الجمهور إلى جانب تقديم أعمال لكتاب مسرحيين سوريين لهم بصمتهم ووجودهم المسرحي محلياً وعربياً.

وبين عديرة في تصريح لمراسلة سانا أن الدورة الرابعة تتميز إلى جانب اختيار نصوص مسرحية لكاتب مسرحي كبير كممدوح عدوان بالتنوع في اختيار الطروحات المسرحية، وإسنادها إلى مخرجين مخضرمين إضافة لتواجد عربي متمثل بالمخرج المسرحي التونسي خالد بو زيد وإقامة ورشة عمل مسرحية لمجموعة من الشباب المسرحي الصاعد.

ونوه عديرة بالاحتضان الكبير للمهرجان من قبل وزارة الثقافة ما يشجع على استمراره، كاشفاً عن الدورة الخامسة التي ستقدم أعمال المسرحي الكبير سعد الله ونوس مع السعي إلى أن يأخذ المهرجان بعده العربي والدولي وخصوصاً مع قامة مسرحية كبيرة مثل الراحل سعد الله ونوس الذي تُعرض أعماله على خشبات المسارح العربية والعالمية.

مخرج عرض الافتتاح الدكتور محمد اسماعيل بصل الذي اختار عرضاً يحمل أبعاداً نفسية ووجدانية لمفهوم العادات والتقاليد التي تسجن المرأة وتُقيّدها، ثمّن المهرجان الذي يتيح الفرصة لتسليط الضوء على كتاب مسرحيين لهم بصمتهم ووجودهم المسرحي.

وأكد أهمية هذه الدورة التي اختارت مسرح ممدوح عدوان الذي تُشكل أعماله المسرحية بصمة في تاريخ المسرح السوري نظراً لأهمية أعماله التي تتسم بالصعوبة مع الثقافة الغزيرة والقدرة العالية للكاتب على تكثيف النص ما يجعل التصدي لإخراج أعماله يتطلب أيضاً مستوى ثقافياً عالياً.

من جهته أشار مجد صارم مدير الثقافة في اللاذقية إلى احتضان وزارة الثقافة للمهرجان في إطار تشجيع المبادرات الشبابية وتقديم كامل الدعم لتسليط الضوء على أعمال المبدعين المسرحيين السوريين من كتاب ومخرجين إضافة لإظهار وكشف المواهب الشابة والخروج بها إلى خشبة المسرح.

وكان مهرجان اليسار اختار خلال دوراته الثلاث الماضية أعمالاً لكل من الكتاب المسرحيين جوان جان ومجد يونس أحمد ومحمد اسماعيل بصل.

فاطمة ناصر

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