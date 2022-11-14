السفير الدندح يلتقي رئيس الوزراء العراقي وينقل له تهنئة الرئيس الأسد بمناسبة استلام مهامه

بغداد-سانا

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال استقباله السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح سبل تعزيز علاقات التعاون بين العراق وسورية.

وحمل السفير الدندح تهنئة السيد الرئيس بشار الأسد إلى السوداني بمناسبة استلامه مهامه، وتأكيده أهمية تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما سلّم السفير الدندح لرئيس مجلس الوزراء العراقي، برقية من رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس، ضمّنها تحياته وتهانيه بمناسبة تسلم السوداني مهامه وتشكيل الحكومة.

وتناول اللقاء التباحث في كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين العراقي والسوري.

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