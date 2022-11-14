استثمارات الأندية وتأمين مصادر تمويل لها أبرز مطالب المؤتمر السنوي لفرع الاتحاد الرياضي بدرعا

درعا-سانا

تركزت مداخلات المشاركين في المؤتمر السنوي لفرع الاتحاد الرياضي بدرعا على استثمارات الأندية والمنشآت، وما تتعرض له من صعوبات تعيق العمل الرياضي، والعديد من المخالفات الحاصلة بشأنها.

وطالب المشاركون في المؤتمر بافتتاح كلية التربية ومعهد رياضي وتجمع للمنتخب الوطني للكاراتيه، وتأمين بساط مصارعة وحلبة للكيك بوكسينغ بالإضافة للمطالبة بالسماح لنادي جاسم للعب على أرضه بدوري الشباب وتأمين نادي الشعلة بمطارح استثمارية، والانتهاء من مشكلة النادي فيما يخص الاستثمارات ووضع مقر النادي تحت تصرف الإدارة لاستثماره وترميم مقر نادي الشيخ مسكين وصالة إزرع.

وأكد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي على أهمية هذه المؤتمرات السنوية لكونها محطات مهمة لتقييم واقع العمل في المحافظة، وتسليط الضوء على النشاطات الرياضية والأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية لافتاً إلى أن الرياضيين أثبتوا خلال الأزمة قدرتهم على تجاوز الصعوبات واستمروا في التدريبات والمشاركة في البطولات المحلية والخارجية ليحققوا العديد من الإنجازات في معظم الاستحقاقات التي شاركوا بها ما يثبت تمسكهم بالثوابت الوطنية والتغلب على جميع الصعوبات.

ونوه محافظ درعا المهندس لؤي خريطة بحالة الاستقرار الإداري والاجتماعي الذي تشهده رياضة المحافظة والحوار الجاد والبناء بما ينعكس إيجاباً على واقع الألعاب الرياضية.

وأكد نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام عمر العاروب أهمية مشاركة الرياضيين في كل البطولات المحلية والخارجية، وضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين مبيناً أن الاتحاد يعمل بشكل دائم لدعم الرياضيين ومتابعة قضاياهم من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة ووعد

بإيجاد حلول سريعة لمشكلة مقر نادي الشعلة والصالة الرياضية المغلقة.

وأضاف العاروب: إن المكتب التنفيذي سيقوم بدراسة جميع المقترحات والطروحات المقدمة والعمل على تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام والدعم المالي لتطوير رياضة درعا وباقي المحافظات.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس الشعب ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بدرعا إضافة لعدد من أعضاء قيادة فرع درعا لحزب البعث.

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