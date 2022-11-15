الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني في طهران

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفير الألماني في طهران هانس إيدو موتسيل، احتجاجا على خلفية التصريحات غير المسؤولة للمستشار الألماني ضد إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية قام اليوم باستدعاء سفير ألمانيا لدى البلاد، وسلمه احتجاجا شديد اللهجة على خلفية التصريحات غير المسؤولة للمستشار الالماني ضد إيران، محذرا من التداعيات السلبية لهذه التصريحات والإجراءات غير البناءة على مستقبل العلاقات بين البلدين.

وشدد على أن إيران تقوم انطلاقا من مبدأ العزة والاقتدار وفي إطار مصالحها الوطنية بترصد مواقف وإجراءات الأطراف الأخرى، وسترد بالشكل المناسب عليها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني انتقد المواقف الأخيرة للمستشار الألماني أولاف شولتز ضد إيران، ووصفها بأنها تدخلية واستفزازية وغير دبلوماسية.

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