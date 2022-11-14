موسكو تضيف 100 مواطن كندي إلى قائمتها السوداء

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم فرض عقوبات على 100 مواطن كندي، ومنعهم من دخول روسيا ضمن إطار المعاملة بالمثل.

ونقلت سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان اليوم “وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل يمنع 100 مواطن كندي من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى ورجال أعمال ونشطاء من العديد من المنظمات ووسائل الإعلام والهياكل المالية الذين يشاركون بشكل مباشر في تشكيل دورة عدوانية مناهضة لروسيا من دخول الأراضي الروسية”.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات “تأتي رداً على الممارسات المستمرة من قبل حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بفرض عقوبات على القيادة الروسية والسياسيين والبرلمانيين وممثلي الأعمال والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية، فضلاً عن أشخاص آخرين تعتبرهم السلطات الكندية المعادية للروس مستهدفين من قبلها”.

وكان مكتب رئيس الوزراء الكندي ترودو أعلن في وقت سابق اليوم أن كندا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل 23 شخصاً.

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