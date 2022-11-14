دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق بدء قبول طلبات التحويل المتماثل في نظام التعليم المفتوح، للعام الدراسي 2022-2023 وذلك لغاية 29-12- 2022.

وتضمن إعلان الجامعة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأوراق المطلوبة والإجراءات المتعلقة بذلك، مبينة أنه بإمكان كل طالب حصل على لا مانع من الجامعة المحول إليها حضور اللقاءات الدورية التي تعقد يومي الجمعة والسبت، بموجب صورة عن اللامانع أو المعادلة.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي للتعليم المفتوح.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية والإعلام.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency