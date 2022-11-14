المنتخب الألماني يعلن تغيب لاعبه تير شتيغن جراء الإصابة

برلين-سانا

أعلن المنتخب الألماني لكرة القدم غياب لاعبه مارك أندريه تير شتيغن عن الفريق جراء إصابته بالمرض، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي أن تير شتيغن يعاني مرضاً في المعدة وسيتغيب عن الفريق هذه الفترة، على أن ينضم إليه فور تعافيه من الآلام التي يشعر بها لخوض مباريات المنتخب الألماني منافسات كأس العالم.

ويخوض منتخب ألمانيا منافسات المجموعة الخامسة خلال كأس العالم، والتي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا.

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