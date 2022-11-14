فوز عمال حماة على مورك في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

حقق نادي عمال حماة فوزاً كبيراً على مورك بخمسة أهداف مقابل لا شيء في مباراتهما التي جرت على أرض الملعب الصناعي بحماة، ضمن الجولة الأخيرة من ذهاب دوري الدرجة الأولى.

سجل أهداف عمال حماة كل من اللاعبين يحيى عرفة وعلاء الجمل وعبد الملك الإبراهيم وأحمد جرجنازي وعبد الرزاق عدي، وهذا هو الفوز الأول لعمال حماة في الدوري مقابل تعادل وثلاث هزائم، فيما تعرض مورك لخسارته الرابعة مقابل تعادل وحيد.

ويتصدر خطاب ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات يليه عفرين ثانياً بثماني نقاط ثم الساحل ثالثاً بست نقاط والجهاد رابعاً بخمس نقاط ثم عمال حماة خامساً بأربع نقاط، فيما يحتل مورك المركز الأخير بنقطة واحدة.

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