بمشاركة سورية… انطلاق الاجتماعات الوزارية عالية المستوى في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

القاهرة-سانا

انطلقت في شرم الشيخ اليوم أعمال الاجتماعات الوزارية عالية المستوى ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بمشاركة وفد سورية الذي يترأسه المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة.

ويشارك الوزير مخلوف في الاجتماع الوزاري السنوي الأول حول مائدة مستديرة بعنوان “الطموح قبل عام 2030″، والاجتماع الوزاري الخامس لإجراء حوار حول “التمويل طويل الامد للمناخ”، والذي يهدف إلى تحقيق التمويل المطلوب لإنجاز خطط التكيف مع التغيير المناخي للدول النامية، إضافة إلى حضوره الاجتماعات المهمة على هامش المؤتمر وإجراء بعض اللقاءات مع نظرائه لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الوفد الفني للجمهورية العربية السورية يشارك منذ بداية مؤتمر المناخ الذي افتتح في الـ 6 من الشهر الحالي في الفعاليات والمداولات ضمن المؤتمر السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية، والدورة الرابعة لاجتماع مؤتمر أطراف باريس، والدورة السابعة عشرة لاجتماع أطراف كيوتو، حيث من المقرر أن يستمر المؤتمر حتى الثامن عشر من الشهر الحالي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency