الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات تجبرها على وقف تصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، والتي كان أحدثها استشهاد فتاة اليوم برصاص الاحتلال في بلدة بيتونيا في رام الله.

وحذرت الخارجية من أن الاحتلال يصعد اعتداءاته لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس.

ومن جهته أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان اليوم أن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم والانتهاكات، التي تهدد وجودهم وسيواصلون النضال حتى دحر الاحتلال.

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