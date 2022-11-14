روسيا: نرفض أي شروط مسبقة بشأن المفاوضات مع أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت روسيا عدم قبولها أي شروط مسبقة بشأن التسوية في أوكرانيا بما في ذلك انسحاب القوات الروسية، موضحة أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوضع على أرض الواقع.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله للصحفيين اليوم: أي شروط غير مقبولة.. وقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً إننا مستعدون للمفاوضات، إلا أن هذه المفاوضات بالطبع يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع على الأرض.

وتعليقاً على التصريحات الفرنسية والنمساوية حول جهود لإعادة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قال غروشكو: إن موسكو لا تلمس أي جهود دبلوماسية فعلية من قبل البلدين لتقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن ما يشاع بهذا الصدد من قبل باريس وفيينا مجرد فقاعات للاستهلاك الإعلامي، أما على أرض الواقع فالحقائق تشير إلى عكس ذلك تماماً.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى تكثيف المساعي الدبلوماسية، وضمان جلوس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات، في الوقت الذي تعتبر فيه باريس من أكبر الدول الداعمة والمحرضة لقوات نظام كييف منذ وقبل بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بينما أشار وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ إلى ضرورة إبقاء باب المفاوضات بين موسكو وكييف مفتوحاً.

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