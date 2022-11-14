ضبوط بحق أصحاب محطات محروقات ومخابز خاصة في درعا

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا أمس ضبوطاً بحق أصحاب محطات محروقات ومخابز خاصة.

رئيس شعبة حماية المستهلك في المديرية وسام دخل الله ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت صاحب محطة الزعبي في بلدة اليادودة والمجد في مساكن جلين و مركز محروقات المطرود في بلدة سحم الجولان لمخالفة تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار كما نظمت ضبوطاً بحق صاحب مخبز الغارية الغربية وصاحبي مخبزي بلدة الكرك بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل.

وأضاف إن دوريات حماية المستهلك نظمت أيضاً ضبطاً بحق صاحب سرفيس على خط دمشق إزرع بمخالفة تقاضي زيادة استناداً إلى شكوى مواطن وضبطين بحق صاحبي محال لبيع المواد الغذائية في بلدة القنية بمخالفة عدم وجود فواتير نظامية وألبسة في حي السبيل بمدينة درعا لعدم وجود سجل تجاري.

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