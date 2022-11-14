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تشكيل الجهازين الفني والإداري لفريق شهبا بكرة القدم

2022-11-14

السويداء-سانا

شكل مجلس إدارة نادي شهبا الجهازين الفني والإداري لفريق رجال كرة القدم تحضيراً للاستحقاقات القادمة.

وضم الكادر كلاً من المدرب يحيى الخالد ومساعديه فيصل الشحف وجاد الحرفوش ومدرب الحراس أسامة الطويل و الإداري زاهر الطويل ومشرف الفريق عمر نوفل ومدير الفريق مهند الغصيني و مسؤول التجهيزات علاء دنون و المنسق الإعلامي أسامة الدمشقي.

ويعد نادي شهبا ثاني أكبر أندية السويداء بعد نادي العربي و تحظى لعبة كرة القدم فيه بمتابعة و اهتمام من قبل الجمهور الرياضي .

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