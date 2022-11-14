انطلاق فعاليات المؤتمر العام الرابع للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة

دمشق-سانا

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العام الرابع للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة تحت شعار “يداً بيد لغدٍ أفضل لعمال العرب” وذلك في مجمع صحارى السياحي بريف دمشق”.

ويشارك في المؤتمر إلى جانب سورية كل من مصر والعراق واليمن ولبنان وفلسطين والبحرين.

ويناقش على جدول أعماله تقديم عرض عن تقرير نشاط الأمانة العامة لفترة ما بين المؤتمرين ومناقشة وإقرار التقرير المالي للاتحاد وواقع المنظمات القطرية التابعة للاتحاد إضافة إلى اجتماع لجنة اعتماد العضوية وانتخاب لجنتي المرأة والشباب العامل ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والأمين العام وأعضاء الأمانة العامة.

مهران أبو فخر

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