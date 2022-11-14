الدفاع الروسية: نظام كييف ينشر أخباراً ملفقة حول استئناف التعبئة الجزئية في روسيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف ينشر من خلال وسائل الإعلام الخاضعة له أخباراً ملفقة حول الاستئناف الوشيك لتجنيد المواطنين الروس كجزء من التعبئة الجزئية.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة نوفوستي أن التعبئة الجزئية قد انتهت ولا يتم التخطيط لعمليات تعبئة إضافية، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الموالية لأوكرانيا تنشر معلومات مضللة وغير صحيحة حول استئناف أنشطة التعبئة في المستقبل القريب.

ودعا البيان المواطنين الروس إلى استخدام مصادر المعلومات الرسمية فقط.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق انتهاء عملية التعبئة الجزئية وإيقاف الأنشطة المرتبطة بها بما في ذلك إعداد وتسليم مذكرات الالتحاق.

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