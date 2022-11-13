وزير الزراعة يبحث مع رئيس منظمة فيدرالية حوض المتوسط لتربية النحل مكافحة طفيل الفاروا

دمشق-سانا

ناقش وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم مع رئيس منظمة فيدرالية حوض المتوسط فينسينزو بانتيري وأستاذة صحة النحل في جامعة روما الدكتورة مونيكا فيرسيلي، التجارب التي يتم تنفيذها لمكافحة طفيل الفاروا على النحل، باستخدام نسب متفاوتة من حمض الأوكساليك.

وأكد الوزير دراسة الجدوى من هذه التجارب وأثرها على الأرض في مكافحة هذه الآفة، وإمكانية تطبيقها على خلايا محدودة في المناحل التابعة للوزارة في المحافظات التي يتم فيها تشتية للنحل، وخاصة في الساحل وحمص وحماة وريف حلب وغوطة دمشق، وذلك وفق تدرج معين لكل مجموعة خلايا وبالنسب المحددة وعرض نتائجها خلال شهرين، لافتاً إلى ضرورة وضع برنامج متكامل لمكافحة هذه الآفة على مستوى سورية، بما يحقق فائدة فعلية للمربين.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع المنظمات لتبادل الخبرات والأبحاث العلمية، بما يخدم القطاع الزراعي والفلاحين في سورية ويحقق التنمية.

وأوضح رئيس المنظمة أن التجربة تم تنفيذها في منطقتي التل وبساتين برزة وعرض نتائجها قريباً، وسيتم تنفيذها في محافظات أخرى في بيئات مختلفة ضمن الشروط المحددة لها، مشيراً إلى أن هدف المنظمة الربط بين كل النحالين في منطقة حوض المتوسط وتقديم الخدمات لهم والاستفادة من تجاربهم ونقل الخبرات فيما بينهم، بما يساهم في تطوير هذا القطاع.

غصوب عبود

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