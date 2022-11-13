أمسية موسيقية كلاسيكية لأوركسترا الحجرة (كوميداس) التابعة لجمعية الشبيبة الأرمنية في حلب بدار الأسد

دمشق-سانا

أحيت أوركسترا الحجرة (كوميداس) التابعة لجمعية الشبيبة الأرمنية في حلب بقيادة سركيس اسكانيان أمسية موسيقية كلاسيكية على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون في دمشق.

ونوعت الأوركسترا في الآلات الموسيقية بين الكمان والفلوت والبيانو والتشيللو، وقدمت مزيجاً من الموسيقا الكلاسيكية والمعاصرة ومقطوعاتٍ من التراث الأرمني.

يذكر أن أوركسترا الحجرة (كوميداس) تأسست عام 2005 وتقدم بشكل دوري أمسياتٍ موسيقيةً في دمشق وحلب واللاذقية، كما شارك عازفوها والذين يصل عددهم إلى 25 عازفاً وعازفةً في عدة ورشات عملٍ بإشراف عازفين وخبراءعالميين.

أما كوميداس الذي عاش بين عامي 186-1935 فهو أول من جمع ودون ونقح الأغاني والألحان التراثية والشعبية الأرمنية وقدمها للعالمية.

ميس العاني

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