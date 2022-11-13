آلاف العاملين في القطاع الصحي يتظاهرون في مدريد

مدريد-سانا

تظاهر آلاف العاملين في القطاع الصحي بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم احتجاجاً على الخصخصة ونقص الموظفين وظروف عملهم القاسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين احتشدوا في ساحة سيبيليس بمدريد احتجاجاً على ظروف عملهم ورفضاً لمشاريع الخصخصة في القطاع الصحي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها (مدريد تنهض من أجل الصحة العامة).

وينفذ الأطباء وبقية العاملين في المجال الصحي في مدريد إضراباً منذ أسبوعين ويطالبون السلطات المعنية بالتراجع عن تعديلات في النظام الصحي الذي يشهد إغلاق بعض العيادات وفتح أقسام إسعاف جديدة.

وتحتج نقابات على ما تصفه بخصخصة خدمات الصحة العامة ونقص الكوادر والأعباء المتزايدة على الموظفين في القطاع الصحي، ما يؤدي إلى انخفاض جودة الخدمات الصحية.

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