“ما عم تزبط معي”… حياة المواطن السوري برؤية مسرحية واقعية

حلب-سانا

برؤية واقعية تحاكي الظروف الراهنة التي يعيشها المواطن السوري، قدمت أسرة بسمة الفنية عرضها المسرحي الكوميدي (ما عم تزبط معي)، من تأليف أحمد كامل شنان، وإخراج عصام بدوي، ضمن فعاليات مهرجان حلب المسرحي على مسرح دار الكتب الوطنية.

وعالج العرض المسرحي الذي جسد شخصياته كل من حسين شيبان وعصام بدوي وأحمد كامل شنان وفتون جنيدية ورهام بدوي ومحمود حريري وعبد السلام حمصي، واقع الحياة اليومية للمواطن السوري البسيط في ظل الأزمة في سورية.

وبين مخرج العمل عصام بدوي أنه حاول تقديم رؤية تحاكي الواقع، مستخدماً ديكوراً رمزياً بسيطاً بقالب كوميدي فكاهي، مشيراً إلى أنه اجتهد مع طاقم العمل لتقديم عمل ذي مستوى جيد يليق بجمهور مدينة حلب.

وأشار مؤلف العمل أحمد كامل شنان إلى أن فكرة النص استندت إلى حياة المواطن البسيط الذي يعاني مشاكل اقتصادية رغم جميع محاولاته لتحسين ظروفه المعيشية، والبحث عن عمل في مجالات عدة، وما تعرض له من ضغوط نفسية.

وجسد الفنان محمود حريري دور الموظف، منوها بإرشادات المخرج التي ساعدته على إتقان دوره بشكل يقارب الواقع.

وبينت فتون جنيدية التي جسدت الشخصية المضيئة للموظف أن مشاركتها في الأعمال المسرحية تمكنها من تبادل الخبرات، وتطوير أدائها الفني نحو الأفضل.

وأوضحت الفنانة رهام بدوي أنها جسدت دوري الموظفة والسكرتيرة، مشيرة إلى أن مشاركتها في الأعمال المسرحية هي الثانية من نوعها، وأنها من خلال عملها اكتسبت الكثير من المهارات التي تنمي قدراتها التمثيلية.

ونال العمل استحسان معظم الحضور، مبينين أنه قارب الواقع بشكل كبير، وأتاح لهم الشعور بالمتعة والتسلية.

أسماء خيرو

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