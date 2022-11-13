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استشهاد عسكريين اثنين وإصابة 3 آخرين جراء عدوان إسرائيلي على مطار الشعيرات بريف بحمص

2022-11-13

حمص-سانا

استشهد عسكريان، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح من الجيش العربي السوري، خلال عدوان جوي نفذه كيان العدو الصهيوني على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه عند الساعة السادسة و23 دقيقة من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه طرابلس – الهرمل شمال لبنان، مستهدفاً مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص.

وأضاف المصدر: إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها.

وبين المصدر أن العدوان أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادية.

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