مصرع ستة أشخاص جراء تصادم طائرتين عسكريتين فوق دالاس الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية اليوم مصرع ستة أشخاص من جراء تحطم طائرتين عسكريتين، إثر اصطدامهما خلال عرض جوي في المدينة.

ونقلت رويترز عن القاضي كلاي جنكينز قوله: “إن السلطات ستواصل العمل اليوم على التحقيق وتحديد هوية القتلى من جراء حادث التصادم الذي وقع الليلة الماضية”.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان بأن “طائرتين وهما قاذفة من طراز بيونغ بي 17 فلاينع فورتريس ومقاتلة من طراز بيل بي 63 كينج كوبرا، اصطدمتا وتحطمتا خلال عرض أجنحة سلاح الجو التذكاري فوق دالاس، ما تسبب باندلاع حريق كبير وظهور سحب من الدخان في المكان دون أن يصاب أي من الأشخاص الـ 4000 الذين كانوا يحضرون العرض بأذى”.

وتم إرسال أكثر من 40 وحدة إنقاذ من الحرائق إلى موقع الحادث، وفتحت كل من إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقات في الحادث.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency