معرض جماعي لـ 15 فناناً تشكيلياً بطرطوس احتفاء بأعياد تشرين

طرطوس-سانا

نظم فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس معرضاً للفنانين المنتسبين الجدد إليه هذا العام، الذين تم تعديل عضويتهم، وذلك في صالة المعارض بمقر فرع الاتحاد، وذلك احتفالاً بأعياد تشرين.

وعرض 15 فناناً تشكيلياً في المعرض 38 عملاً فنياً من لوحات وأعمال نحتية تحاكي وتجسد مواضيع عدة كالطبيعة والبورتريه، وأخرى تراثية عبر عنها المشاركون كل وفق أسلوبه ورؤيته الفنية، بحسب المدارس الفنية من الواقعية والانطباعية والتعبيرية والتجريدية.

وأشارت رئيسة فرع الاتحاد بطرطوس سعاد محمد في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المعرض الذي يستمر لغاية يوم الخميس المقبل، يقام لأول مرة للمنتسبين الجدد إلى نقابة الفنانين التشكيليين، بهدف التعريف بهم وتحفيزهم على متابعة نشاطهم الفني.

ومن الفنانين المشاركين رشا حسون التي تشارك بثلاث لوحات بالألوان الزيتية، تحاكي في لوحتين منها جمال الطبيعة، في حين رسمت في اللوحة الثالثة راقصة باليه.

وقدمت علا إبراهيم عبر ثلاث لوحات زيتية من المدرسة الواقعية نماذج عن الأنثى في حالة الانتظار والأمل وأخرى تحكي التعب والإرهاق الذي ينتابها، ووجدت أن اختيار لوحتها الثالثة لرجل عجوز تكرس قيم الشموخ والأصالة.

نجود اسعيد التي تزيد رحلتها على عشر سنوات في عالم الفن التشكيلي شاركت بعملين من الفن التعبيري، مستخدمة الألوان الزيتية لترسم الحلم والأمل بالحياة.

نور حشاش اعتبرت المعرض بداية مهمة لها ولكل فنان انتسب حديثاً للنقابة، وفرصة للتعارف وتبادل الأفكار والملاحظات، موضحة أنها شاركت بثلاث لوحات تحمل الطابع التراثي.

فاطمة حسين

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