حملة حماة للتقصي عن السرطان… 31 ألف خدمة فحص مجانية والمناطق الريفية المستهدف الأول

حماة-سانا

قدمت الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في محافظة حماة 31 ألف خدمة فحص، لثلاثة أنواع من السرطان الثدي وعنق الرحم والبروستات، وكانت الفحوصات المجانية لحوالي 25 ألف سيدة و11300 رجل.

ونقل البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان في صفحته الرسمية على الفيسبوك عن الدكتور بشار بكور رئيس شعبة الصحة الإنجابية في مديرية صحة حماة، قوله: إن الحملة حققت أهدافها في المحافظة، ومنها الوصول إلى المواطنين في المناطق الريفية، والذين استهدفتهم بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه رغم انشغالات الأهالي اليومية، وخصوصاً خلال موسم قطاف الزيتون إلا أنهم شاركوا في الحملة للاطمئنان على صحتهم، ولا سيما مع وجود وسائل نقل مجانية نقلتهم من مراكز تجمعاتهم إلى العيادات الطبية وبالعكس.

ولفت الدكتور بكور إلى أن جميع الجهات المشاركة في الحملة قامت بجهود كبيرة لتذليل الصعوبات والمعوقات، لضمان نجاح سير هذه الفعالية الصحية الكبيرة التي تساهم في التحكم بالسرطان في سورية.

وحسب التقارير الصادرة عن مديرية صحة حماة فإن عدد الفحوصات تجاوز في عدد كبير من المناطق الأرقام المستهدفة، وبنسب تفوق 100 بالمئة.

يذكر أن الكوادر الطبية المختصة في المشافي العامة بمحافظة حماة تتابع الحالات المشتبهة، وتقوم بإجراء التدخلات الطبية اللازمة، وجمع البيانات للمستفيدين من الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان.

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