وزارة الدفاع الروسية: مقتل نحو 240 قومياً أوكرانياً و30 من المدربين والمرتزقة الأجانب وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز مي8 و6 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نصر الله: الأميركيون بعد فشلهم في إسقاط سورية عبر الإرهاب وتمويل التكفير يحاولون إسقاطها بالحصار
2022-11-11
فرشينين يبحث مع الجعفري الأوضاع في سورية والمنطقة
2022-11-11
مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون البرلماني
2022-11-11
سورية تشارك في اجتماع تنسيقي لتحدي القراءة العربي في موسمه السابع بالإمارات
2022-11-11
حضور مبهر للكتاب السوري في معرض الشارقة الدولي… ناشرون ومثقفون: سورية منارة الثقافة والإبداع
2022-11-11
في المشاركة الأولى لسورية… الطفلة شام البكور تفوز بلقب بطل تحدي القراءة العربي
2022-11-10
وزير الإعلام يبحث مع السفير الباكستاني تطوير مذكرات التفاهم القائمة بين البلدين
2022-11-10
محليات
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعيين
2022-11-13
الأرصاد الجوية تحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والجو بارد ليلاً
2022-11-13
مياه الدلبة بمدينة الدريكيش عذبة وصالحة للشرب من جديد
2022-11-12
الحرارة حول معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2022-11-12
إخماد حريق أتى على 10 دونمات زيتون في الصفصافة بريف طرطوس
2022-11-12
القبض على شخصين من مروجي المخدرات في جرمانا بريف دمشق
2022-11-12
الحرفي بصمجي: تطويع وصياغة الفضة يظهر جمالية العمل اليدوي
2022-11-12
رياضة
برينتفورد يصعق مانشستر سيتي في عقر داره
2022-11-13
19 ميدالية متنوعة لمنتخب سورية للريشة الطائرة في بطولتي العرب وغرب آسيا بالكويت
2022-11-13
ليفربول يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنكليزي
2022-11-12
نادي فولفسبورغ يعلن إصابة مرموش
2022-11-12
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام منتخب قطر في نصف نهائي غرب آسيا لفئة تحت 23 عاماً
2022-11-12
برينتفورد يفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز
2022-11-12
الفرات في صدارة المجموعة الشمالية لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب
2022-11-12
اقتصاد
الزراعة: نحو 75 ألف طن تقديرات إنتاج الرمان للموسم الحالي
2022-11-13
صندوق النقد الدولي: رسوم ترامب الجمركية على الواردات الصينية تأتي بنتائج عكسية
2022-11-13
زراعة السويداء تبدأ بيع غراس الزيتون للموسم الحالي
2022-11-13
إكثار بذار درعا: بيع 1065 طناً من بذار القمح ونحو 17 طناً من الشعير
2022-11-13
توقعات بإغلاق مصانع أوروبية جراء فرض حظر على المعادن الروسية
2022-11-13
مبيعات منصة صينية لتخفيف حدة الفقر تتجاوز 30 مليار يوان
2022-11-13
برنامج الغذاء العالمي يستأجر أول سفينة لتصدير الأسمدة الروسية إلى أفريقيا
2022-11-13
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الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعيين
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استشهاد رئيس مجلس بلدة علما بريف درعا الشرقي برصاص مسلحين مجهولين
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وزارة الدفاع الروسية: مقتل نحو 240 قومياً أوكرانياً و30 من المدربين والمرتزقة الأجانب وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز مي8 و6 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة
2022-11-13
2022-11-13
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حملة تطوعية في حلب لتوزيع ألبسة على عدد من أسر ذوي الشهداء والأكثر احتياجاً
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