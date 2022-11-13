وزارة الدفاع الروسية: مقتل نحو 240 قومياً أوكرانياً و30 من المدربين والمرتزقة الأجانب وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز مي8 و6 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة