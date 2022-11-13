الزراعة: نحو 75 ألف طن تقديرات إنتاج الرمان للموسم الحالي

دمشق-سانا

أوضح المهندس علي الداحوري رئيس دائرة البستنة في مديرية الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لـ سانا أن تقديرات الإنتاج الأولية لمحصول الرمان هذا العام بلغت 74937 طناً، توزع أغلبها على الزراعة المروية بأكثر من 62.5 ألف طن، بينما بلغت في الزراعة البعلية نحو 12.4 ألف طن، مشيراً إلى أن عملية جني المحصول مستمرة في عدد من المحافظات.

وحول توزع تقديرات الإنتاج في المحافظات بين الداحوري أن محافظة إدلب جاءت أولا بإنتاج 16443 طناً، ثم حلب 15608 أطنان، فدرعا 15249 طناً، بينما بلغت تقديرات إنتاج محافظة اللاذقية 9392 طناً، وطرطوس 8177 طناً، فيما توزع باقي الإنتاج وبكميات أقل في باقي المحافظات.

وأضاف: إن المساحة الكلية المزروعة بأشجار الرمان بلغت 3793 هكتاراً أغلبها للزراعة المروية بـ 3418 هكتاراً، والباقي بعلا، بينما تجاوز العدد الكلي للأشجار المثمرة هذا العام 967 ألف شجرة من أصل نحو1.1 مليون شجرة مزروعة، لافتاً إلى أن أهم الأصناف المزروعة الحامض والحلو

واللفان، وينتشر الصنف الفرنسي بمساحات كبيرة لجودته وإنتاجيته العالية، ولا تتطلب شجرة الرمان خدمة كبيرة، حيث تحتاج لعملية تقليم وسقاية بمعدل 7 ريات موزعة على مدار العام.

أمجد الصباغ

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