إصابة ستة أشخاص جراء حادث دهس في لوس أنجلوس

لوس أنجلوس-سانا

أصيب ستة أشخاص على الأقل إثر حادث دهس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن إدارة الإطفاء في المدينة الأمريكية قولها: إن سيارة صدمت حشداً من الناس في كرنفال بأحد شوارع المدينة، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاماً، مشيرة إلى أن سائق السيارة فر من مكان الحادث.

يذكر أن السلطات الأمريكية وجهت في شهر آب تهمة القتل لممرضة لتسببها بحادث مروع راح ضحيته 6 أشخاص في مدينة لوس أنجلوس.

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