إعصار نالغي في الفلبين خلف عشرات الضحايا والمفقودين

مانيلا-سانا

لقي نحو 160 شخصاً مصرعهم وأصيب 146 آخرون بجروح، فيما لا يزال 29 آخرون في عداد المفقودين جراء إعصار نالغي الإستوائي الذي اجتاح الفلبين مؤخراً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث بالفلبين قوله في تقرير: “إن 13 منطقة فلبينية سجلت وقوع أكثر من1.6 ألف حادث ناتج عن الإعصار، بينها الفيضانات والانهيارات الطينية، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالزراعة المحلية، وقدرت بـ 111.9 مليون دولار، لافتاً إلى أنه لا يزال نحو 356.2 ألف نازح موجودين في مراكز الاجلاء.

وأشار التقرير إلى أن الإعصار ألحق أضراراً بـ 57.05 ألف منزل، ودمر أكثر من 6.14 ألف منزل، كما ألحق ضرراً بـ 527 طريقاً و133 جسراً وأثر في عمل 9 مطارات و121 ميناء.

وأضاف التقرير: إن الإعصار ألحق أضرارا بالبنية التحتية للبلاد، وقدرت بقيمة 95.10 مليون دولار، حيث تم تسجيل انقطاع الكهرباء في 328 مدينة، واستمرت مشاكل الاتصال في 36 بلدية ومشاكل إمدادات المياه في 4 بلديات، كما تم تعليق الدراسة في 676 مؤسسة تعليمية وتعليق العمل في 223 مصنعاً.

وأعلنت حالة الطوارئ في 529 مدينة، وخصصت الحكومة 16.19 مليون دولار لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency