صندوق النقد الدولي: رسوم ترامب الجمركية على الواردات الصينية تأتي بنتائج عكسية

واشنطن-سانا

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية تأتي بنتائج عكسية، محذرة من مخاطر التنافس بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.

ونقلت رويترز عن جورجيفا قولها: “ربما نكون نسير دون أن نشعر باتجاه عالم أكثر فقراً وأقل أمناً جراء ذلك”، مشيرة إلى ضرورة التفكير في عواقب الإجراءات والرسوم المماثلة لما فرضه ترامب على الصين.

ولم يحل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد القضية الرئيسية المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضها سلفه على بضائع صينية، وكلفت المستوردين الأمريكيين مليارات الدولارات.

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