القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بصواريخ أمريكية

موسكو- سانا

قصفت القوات الأوكرانية اليوم جمهورية دونيتسك الشعبية بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس أمريكية الصنع.

ونقلت وكالة تاس عن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا اليوم قوله في بيان: “إن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينتي كونستانتينوفكا وجورلوفكا في دونيتسك بستة صواريخ من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس الأمريكية”.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

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