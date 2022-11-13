مبيعات منصة صينية لتخفيف حدة الفقر تتجاوز 30 مليار يوان

بكين-سانا

شهدت منصة صينية للتجارة الإلكترونية تبيع منتجات من محافظات البلاد التي تم انتشالها من الفقر والبالغ عددها 832 محافظة مبيعات تتجاوز قيمتها 30 مليار يوان ما يعادل 4.17 مليارات دولار أمريكي.

وأوضحت مجموعة الإمداد والتسويق الصينية وفق ما نقلت شينخوا: “إنه وحتى يوم الـ 31 من تشرين الأول الماضي كان هناك أكثر من 224 ألف منتج زراعي متاح على الموقع الإلكتروني فيما تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 3 ملايين أسرة ريفية قد استفادت من المنصة كما سيتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز التنمية عالية الجودة للمنصة وتعزيز إنجازات القضاء على الفقر ودفع النهوض الريفي وفقاً للمجموعة”.

وتم إطلاق المنصة في الأول من شهر كانون الثاني عام 2020 وتخضع لإشراف وزارة المالية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية والهيئة الوطنية للنهوض الريفي واتحاد عموم الصين لتعاونيات الإمداد والتسويق.

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