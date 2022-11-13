هزة أرضية متوسطة الشدة جنوب شرق إيران

طهران-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر مدينة سيرج التابعة لمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوله: إن الهزة وقعت فجر اليوم في عمق 12 كم من سطح الأرض، لم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار جراء الهزة .

وكانت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة هرمزكان جنوب إيران الجمعة الماضي .

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency