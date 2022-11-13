مقاطعة خيرسون تنفي نقل عاصمتها الإدارية إلى غينيتشيسك

غينيتشيسك-سانا

نفت الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة خيرسون نقل العاصمة الإدارية للمقاطعة إلى مدينة غينيتشيسك، وأكدت أن مدينة خيرسون لا تزال العاصمة الإدارية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم الإدارة قوله: “لم يتم اتخاذ قرارات رسمية بنقل عاصمة مقاطعة خيرسون، يوجد في مدينة غينيتشيسك مؤقتا عدد من الإدارات والهياكل التابعة للسلطات الإقليمية”.

وكان ألكسندر فومين المتحدث باسم نائب رئيس حكومة مقاطعة خيرسون قال في وقت سابق اليوم: إن مدينة غينيتشيسك ستصبح مؤقتا العاصمة الإدارية للمقاطعة.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الانتهاء من نقل القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، حيث تقع مدينة خيرسون إلى الضفة اليسرى.

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