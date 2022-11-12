افتتاح المعرض السنوي للأعمال اليدوية والإبداعية في كنيسة بيت إيل بحلب

حلب-سانا

بمشاركة 30 سيدة أعمال افتتح اليوم، المعرض السنوي للأعمال اليدوية والإبداعية، الذي تقيمه لجنة سيدات كنيسة “بيت إيل” للأرمن البروتستانت في صالة الكنيسة، ويتضمن مشغولات يدوية من الألبسة والصوف والحقائب الجلدية وإكسسوارات الزينة وأصناف الأطعمة الأرمنية والحلويات وزينة عيد الميلاد والعطور والمنظفات.

وفي تصريح لمراسل سانا بين القس هاروتيون سليميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية أهمية المعرض الذي تنظمه السيدات المنتجات، ويقدمن خلاله أهم المشغولات اليدوية، والمنتجات التي يتم تصنيعها في المنازل.

وأضاف إن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام يشكل سوقا تجارياً للسيدات اللواتي خضعن لدورات التدريب المهني والتربوي، واكتسبن الخبرات في صناعة المنتجات اليدوية، بما يسهم في تحقيق دخل جديد للأسر، وتحسين أحوالها المعيشية في المجتمع.

وقالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال لكنيسة بيت إيل تالين ارباتليان إن المعرض أصبح تقليدا سنويا تجتمع فيه النساء المنتجات تحت سقف المحبة والعمل، لتقديم ما أبدعته أناملهن من مشغولات يدوية بنوعية جيدة، وأسعار مخفضة من حلي وصوف وأنواع الأطعمة والحلويات التي اشتهر بها المطبخ الأرمني الفلكلوري والتراثي، منوهة بدور المرأة المنتجة في هذا المعرض الذي ستذهب موارده للجمعيات الخيرية .

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من المشاركات حيث أوضحت شافيك يعقوبيان أنها تشارك مع والدتها بصناعة وتقديم الأطعمة الأرمنية التي اشتهرت بها الأسر الأرمنية منذ القدم معتبرة أن المعرض يشكل فرصة مهمة للتعريف بهذه المنتجات.

وأشارت كوهاريك كالستيان إلى أنها تقدم أصناف المونة المنزلية من المربيات التين والكرز والمشمش والقرع، إضافة لصناعة الزعتر ودبس الرمان والفليفلة، والتي يفضلها المتسوقون كونها صناعة يدوية بأسعار مناسبة ومخفضة، فيما تشارك سوزي زوجة الشهيد، التي تعاونت مع ابنتها لتحقيق مشروع صغير لإنتاج إكسسوارات الزينة اليدوية، وبالتالي تنمية موهبتها ومساعدتها في دراستها.

قصي رزوق

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency