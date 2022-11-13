الصحة: 1351 إصابة مثبتة بالكوليرا و49 وفاة مسجلة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 1351 إصابة، توزعت في حلب 811، ودير الزور 217، والحسكة 84، واللاذقية 70، والرقة 52، والسويداء 26، وحماه 26، وحمص 24، ودمشق 17، وطرطوس 8، وريف دمشق 8، ودرعا 5، والقنيطرة 3.

ووفق بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 49، توزعت في حلب 40، والحسكة 4، ودير الزور 2، وحمص 1، وحماه 1، ودمشق 1.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقل المياه وتخزينها، وإذا كانت غير آمنة، يجب غليها لمدة دقيقتين على الأقل، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر ولا سيما قبل التعامل مع الطعام أو تحضيره وبعد استخدام دورات المياه.

كما أكدت ضرورة إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح، لقتل البكتيريا قبل تناولها وتغطيته لتجنب الذباب وانتقال الأمراض، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة وسلامة مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس، وعدم شرب الماء من الصنبور بالفم مباشرة، وعدم تبادل زجاجات أو أكواب الماء بين الطلاب.

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