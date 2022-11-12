امتحان الصيدلة الموحد في الأول من الشهر القادم والتسجيل اعتباراً من يوم غد

دمشق-سانا

حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية موعد امتحان الصيدلة الوطني الموحد “دورة كانون 2022” لطلاب كليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية، والخاصة، والجامعات غير السورية، الخميس 1-12-2022 الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ويخضع للامتحان وفق إعلان الهيئة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم جميع طلاب كليات الصيدلة الذين أنهوا كل المقررات الدراسية في الجامعات الحكومية، أو الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة، لعام 2022 وما قبل، أو الذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة، أو 4 مقررات دراسية، وكذلك طلاب الجامعات غير السورية، من أجل معادلة شهاداتهم وممارسة المهنة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة الموجودين خارج الأراضي السورية التقدم إلى امتحان الصيدلة الموحد عبر نقاط نفاذ الجامعة الافتراضية السورية في بيروت والأردن وأربيل والكويت والسعودية والرياض وجدة ومسقط والبحرين والقاهرة والخرطوم واسطنبول والنمسا.

وحسب الإعلان يعد نجاح الطالب في الامتحان وحصوله على علامة 50 بالمئة شرطاً للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط، كما يعد نجاح الطالب وحصوله على علامة 60 بالمئة شرطاً للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل الإلكتروني للامتحان يبدأ اعتباراً من يوم غد ولغاية 19-11-2022.

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